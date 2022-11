El trágico siniestro vial protagonizado por Oscar González en el Camino a las Altas Cumbres en el que murió una mujer y dos adolescentes de 14 años se encuentran en grave estado, sigue sumando polémicas. En las últimas horas trascendió un audio de Cristina Vidal, pareja del legislador de Hacemos por Córdoba y funcionaria provincial, en el que reconoce que también usaba la camioneta BMW X1 cedida por la Justicia al Poder Legislativo.

“Ayer Dios lo eligió a él con vida, porque si no hubiese venido en ese auto, hoy no está con nosotros”, dice la mujer. Y continua contando que González iba a viajar en otro auto al que “se le reventó la goma y cambió de vehículo, por eso se vino en la BM, que yo en algún momento me la quería dejar”, afirma en referencia a la BMW X1 con la que González protagonizó el siniestro vial fatal.

De esa manera, queda también al descubierto la discrecionalidad en el uso que se le daba al auto cedido por la Justicia, ya que Vidal es directora General del Programa del Norte y Oeste cordobés, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carlos Massei.

Vidal se refiere al estado de González y dice que “está bien físicamente, pero torturado por lo que pasó con esa tragedia tan espantosa”. El audio es enviado a un grupo de allegados de su equipo de trabajo el día domingo, a los que agradece su apoyo.

“Seguramente Dios le tiene una misión mucho más grande en esta vida, por eso también esta oportunidad”, de haber salvado su vida tras el tremendo choque, agrega. “Quiero decirles que él está bien, por supuesto su ánimo y su mente están mal, pero lo va a tener que superar”, concluye Vidal.