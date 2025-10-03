Más de 3 cuadras de la Avenida Pedro Zanni, de barrio Alberdi, desde la intersección con Enrique Tornú y hacia la Costanera, amanecieron inundadas tras la rotura de un caño de agua en la zona. El incidente sorprendió a los automovilistas, motociclistas y transeúntes de Córdoba en la madrugada de este viernes. 

Aguas Cordobesas informó que están trabajando en la zona y que ya desplegaron varias cuadrillas para brindar rápida solución a los problemas generados. La empresa precisó que el conducto roto es pequeño (un diámetro nominal de 150 mm).

X de Aguas Cordobesas

Todavía no hay certezas sobre la demora en los trabajos de reparación pero la empresa solicitó a los vecinos de la zona que cuiden el suministro de agua de sus domicilios y la reserven para actividades esenciales ante cualquier eventualidad.

La lista de barrios afectados por el corte preventivo del servicio mientras se extiendan los trabajos de arreglo son: Alberdi, Alto Alberdi, Bajo Galán, Marechal, Ombú, Providencia, Villa Cabrera y Villa Páez.  