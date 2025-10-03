Más de 3 cuadras de la Avenida Pedro Zanni, de barrio Alberdi, desde la intersección con Enrique Tornú y hacia la Costanera, amanecieron inundadas tras la rotura de un caño de agua en la zona. El incidente sorprendió a los automovilistas, motociclistas y transeúntes de Córdoba en la madrugada de este viernes.

Aguas Cordobesas informó que están trabajando en la zona y que ya desplegaron varias cuadrillas para brindar rápida solución a los problemas generados. La empresa precisó que el conducto roto es pequeño (un diámetro nominal de 150 mm).

Todavía no hay certezas sobre la demora en los trabajos de reparación pero la empresa solicitó a los vecinos de la zona que cuiden el suministro de agua de sus domicilios y la reserven para actividades esenciales ante cualquier eventualidad.