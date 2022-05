Se estrenó el cortometraje “Ciudad Dóctica” del Batman cordobés. El film cuenta con imágenes icónicas de la ciudad de Córdoba como el Arco de Córdoba, el edificio de Capitalinas y el edificio de Tribunales, entre otros espacios.

The Batman y Luciano Benjamín de Only in Córdoba fueron entrevistados por Crónica Matinal de Canal 10. Batman cuenta que el estreno de la película fue “extraordinario... fue un momento épico para todos nosotros, con mas de 250 personas en el bar donde se proyectó el cortometraje".

El film se exhibió este martes en un bar y Batman comparte: “ayer estaba cumpliendo 27 años, por lo que fue un día muy especial para mi”.

The Batman cordobés realiza una importante tarea solidaria en la ciudad, visitando a niños enfermos en hospitales y acercando ayuda a comedores solidarios, entre otras actividades.

Mirá la entrevista de Andrés Oliva y Silvina Brochero en Crónica Matinal: