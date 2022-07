La historia se volvió a repetir y una chica falleció en Córdoba por consumo de éxtasis en una fiesta electrónica.

El debate de las drogas sintéticas, entonces, vuelve a la mesa y volvemos a preguntarnos qué sigue fallando para que esto ocurra.

En ese marco, el toxicólogo Daniel Gómez (MP 17.927) dialogó con Canal 10 sobre el tema. En primer lugar, habló sobre la relación del éxtasis con las fiestas electrónicas:

"La droga esta necesita la fiesta electrónica, necesita de las luces psicodélicas para engañar al cerebro y de la temperatura arriba de los 30ºC o 33ºC."

Las temperatura altas generan que se potencia el efecto de la droga y no se consume alcohol pero sí agua ya que las personas se deshidratan.

Sin embargo, el toxicólogo advierte que "la mayoría de los chicos que han muerto es por una sobrehidratación".

En ese sentido, explicó que es normal pensar que el agua puede salvar a una persona pero "en este caso el agua es lo que mata a la persona". "Le dan agua en cantidad, es sobrehidratación y hace que la persona entre en un edema cerebral", agregó.

Es por ese motivo que precisó que a las personas deshidratadas por el efecto del éxtasis hay que darles no más de un litro de agua por hora.

Concientización y prevención

Daniel Gómez destacó la importancia de concientizar y prevenir sobre el tema de las drogas:

"Hay que hacerle entender a los chicos que las drogas matan, absolutamente todas las drogas matan, dicen que la marihuana no mata por sobredosis pero mata con un accidente."

Además, advirtió que el tema está en la agenda luego de que ocurre una muerte pero luego "viene otra noticia y la gente se olvida".

"La chica era bioquímica, no era cualquiera, conocía del tema pero no en particular, ella podrá haber visto inclusive cómo dosificar la droga pero no veía lo que hacía", señaló.