Un trabajador de 52 años murió intoxicado el miércoles tras caer de una cámara séptica en una curtiembre de Estación Juárez Celman.

Dos trabajadores de 23 y 32 años intentaron salvarlo pero casi mueren en el intento. Actualmente, ambos están internados en el Hospital Elpidio Torres por un “episodio sincopal por inhalación de gases tóxicos”.

Ezequiel es uno de los trabajadores de la curtiembre que rescató a los dos trabajadores y contó en Radio Universidad lo que vivió.

“Fue muy feo la verdad. Me tuvieron en observación también. Ahora me sacaron sangre y me dijeron que estaba mejor”, expresó.

El hombre afirmó que los trabajadores estaban por limpiar una cámara séptica en donde depositan todos los líquidos que utilizan en el tratamiento de los cueros.

“Lo mandaron a uno que cayó y se quedó sin oxígeno. Ahí salta uno de los chicos porque lo vio tirado y el otro bajó con una escalera. Ahí quedan los tras inconscientes”, contó. El primero en desmayarse fue el hombre que falleció.

“Yo estaba pintando con barbijo con otro compañero”, agregó.

Ezequiel fue al lugar donde estaba la cámara y vio a un compañero que salía del pozo. “Llamen a los bomberos”, expresó el hombre que pudo sentir que no había aire en el pozo.

El joven al ver a sus tres compañeros desmallados contó: “Confié en Dios y salté”.

Ezequiel saltó con una soga, ató a sus compañeros y salió rápidamente de la cámara.

Los compañeros de Ezequiel sacaron a los tres trabajadores. Lamentablemente uno de ellos falleció, los otros dos fueron internados y Ezequiel estuvo bajo observación.