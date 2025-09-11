“Córdoba Con Vos”: con más de 20 trámites y servicios para la comunidad

Este sábado 13 de septiembre, de 10 a 14 horas, el Club Las Palmas (Juan García Martínez 325) será sede de la cuarta edición de “Córdoba Con Vos”, el megaoperativo que busca facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites y servicios sin necesidad de trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

Con este despliegue, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial buscan acercar soluciones en un solo lugar, reforzando la presencia territorial del Estado y generando un espacio de cercanía directa con la comunidad.

Córdoba Con Vos

Durante la jornada se podrán gestionar documentación en el Registro Civil, tramitar la tarjeta SUBE con Tarifa Social Federal, presentar reclamos vecinales y recibir orientación en defensa del consumidor, mediación comunitaria y trámites digitales. También se dictará por primera vez un curso para motos, requisito para obtener la licencia.

La propuesta incluye un amplio abordaje en salud: habrá vacunación de calendario, consejería odontológica, asesoramiento para embarazadas a través del programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”, y un espacio de contención en salud mental y por violencia de género.

Además, se otorgarán turnos para castración de mascotas, vacunación de perros y gatos y charlas ambientales sobre residuos.

En el plano laboral, los asistentes podrán recibir herramientas para armar su currículum vitae en papel o en video, asesoramiento para emprendedores y orientación en trámites migratorios. Además, habrá stands dedicados a personas con discapacidad y a la gestión de distintos beneficios sociales.