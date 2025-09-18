"Córdoba con Vos" en el Kempes: dónde y cuándo hacer trámites municipales y provinciales

Este sábado, el megaoperativo “Córdoba con Vos” se realizará en el estadio Mario Alberto Kempes para acercar diversos trámites y servicios a vecinas y vecinos de la zona noroeste de la ciudad.

La jornada se llevará a cabo de 17:00 a 20:00 en la zona norte de la capital y se realiza de manera conjunta entre la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial. Es abierto, libre y gratuito.

Trámites

Durante estos dos días se podrán realizar reclamos o requerimientos, entre los que se destacan el barrido de calles y el mantenimiento de infraestructura; efectuar trámites relacionados con el Registro Civil; recibir asesoramiento en defensa del consumidor y mediación comunitaria; así como realizar gestiones a través de CIDI/VEDI.

Salud

Quienes se acerquen al lugar, ubicado en avenida Ramón Cárcano, cerca de la avenida Circunvalación, podrán completar el calendario de vacunación, y las mujeres embarazadas accederán a información sobre el programa provincial “Protección de la embarazada y su bebé”. Habrá especialistas en odontología que brindarán consejería en salud bucal y recomendaciones sobre el correcto cepillado de los dientes.

El operativo contempla contención en salud mental con grupos terapéuticos guiados por profesionales y acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia de género; en tanto que las personas con discapacidad recibirán orientación sobre diversos trámites que pueden gestionar para acceder a beneficios.

Asimismo, se darán turnos para castración y se vacunará a perros y gatos.

Ámbito profesional

Quienes estén buscando empleo podrán obtener herramientas y consejos para confeccionar su currículum vitae, ya sea en papel o en formato video; habrá asesoramiento para emprendedores y, desde CaPem, se responderán dudas y consultas sobre cómo realizar trámites migratorios.

En busca de mejorar los problemas ambientales, habrá un puesto de ecocanje; se brindará información sobre cómo realizar la recolección diferenciada de residuos y habrá una kermés con juegos para toda la familia.