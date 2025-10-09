La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, presenta este fin de semana largo un ciclo gastronómico con promociones especiales en locales de comida y hotelería. Bajo el lema “Córdoba sabe bien”, la propuesta busca movilizar el turismo y potenciar la identidad culinaria de la ciudad.

“Córdoba tiene gastronomía de alto nivel, comida de autor, gourmet, tradicional y herencia de distintas culturas del mundo. Por eso, nuestra planificación apunta a mostrar la enorme oferta y que la ciudad se consolide entre las ciudades gastronómicas de referencia”, sostuvo el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero.

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre habrá descuentos y cuotas sin interés con Naranja X, Cordobesa y Banco Macro.

Entre las promociones más destacadas, Naranja X ofrecerá el viernes un 30% de descuento en más de 100 locales gastronómicos, con tope de reintegro de $5.000. Cordobesa tendrá 3 y 6 cuotas sin interés para hoteles y un 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Por su parte, Banco Macro brindará planes de financiación y hasta un 30% de ahorro en comercios adheridos como San Honorato, Patio de los Naranjos, La Emilia y el Hotel Windsor.

Además, reconocidos restaurantes y hoteles de la ciudad contarán con beneficios adicionales: desde postres sin cargo, 2x1 en bebidas, hasta descuentos en pizzas, parrilladas y comidas típicas. También habrá promociones 3x2 en alojamientos.

Participarán: