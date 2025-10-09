La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, presenta este fin de semana largo un ciclo gastronómico con promociones especiales en locales de comida y hotelería. Bajo el lema “Córdoba sabe bien”, la propuesta busca movilizar el turismo y potenciar la identidad culinaria de la ciudad.

“Córdoba tiene gastronomía de alto nivel, comida de autor, gourmet, tradicional y herencia de distintas culturas del mundo. Por eso, nuestra planificación apunta a mostrar la enorme oferta y que la ciudad se consolide entre las ciudades gastronómicas de referencia”, sostuvo el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero.

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre habrá descuentos y cuotas sin interés con Naranja X, Cordobesa y Banco Macro. 

Entre las promociones más destacadas, Naranja X ofrecerá el viernes un 30% de descuento en más de 100 locales gastronómicos, con tope de reintegro de $5.000. Cordobesa tendrá 3 y 6 cuotas sin interés para hoteles y un 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Por su parte, Banco Macro brindará planes de financiación y hasta un 30% de ahorro en comercios adheridos como San Honorato, Patio de los Naranjos, La Emilia y el Hotel Windsor.

Además, reconocidos restaurantes y hoteles de la ciudad contarán con beneficios adicionales: desde postres sin cargo, 2x1 en bebidas, hasta descuentos en pizzas, parrilladas y comidas típicas. También habrá promociones 3x2 en alojamientos.

Participarán:

  • Pizzería Don Luis (Avenida General Paz 338)
  • El Celta (Jerónimo Luis de Cabrera 269)
  • El Solar de Tejeda (27 de Abril 23)
  • Confitería Oriental (9 de Julio 47 Galería Oriental)
  • Bonafide (Elías Yofre 1050 L 27 Y 28 y avenida Sabattini 1050)
  • Numen Café (Sarmiento 1626)
  • Oye Chico (Belgrano esquina Achával Rodríguez)
  • Kube Apartments (Montevideo 574)
  • Hotel Quinto Centenario (Duarte Quirós 1300)
  • Gran Crisol Hotel (Avenida Sabattini 1516)
  • Hotel Gran Rex (Avenida Vélez Sarsfield 601, esquina San Luis)
  • Hotel Monte Carlo (Avenida Sabattini 2119)
  • Hotel Sussex (San Jerónimo 125)
  • Hotel Everest (San Jerónimo 465)
  • Gran Crisol Hotel (Amadeo Sabattini 1516)
  • Quorum Resort Urbano (La Voz del Interior 7000)
  • Chicha Style (Avenida Caraffa 2858)
  • Beato Pizzería (San Luis 92)
  • Goulu (Arturo M Bas 126)
  • Qara Cocina Árabe (Paraná 206)