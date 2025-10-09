“Córdoba sabe bien”: este fin de semana largo habrá descuentos en gastronomía y hotelería
Del viernes al domingo se ofrecerán promociones en bares, restaurantes y alojamientos de la ciudad.
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, presenta este fin de semana largo un ciclo gastronómico con promociones especiales en locales de comida y hotelería. Bajo el lema “Córdoba sabe bien”, la propuesta busca movilizar el turismo y potenciar la identidad culinaria de la ciudad.
“Córdoba tiene gastronomía de alto nivel, comida de autor, gourmet, tradicional y herencia de distintas culturas del mundo. Por eso, nuestra planificación apunta a mostrar la enorme oferta y que la ciudad se consolide entre las ciudades gastronómicas de referencia”, sostuvo el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero.
Del viernes 10 al domingo 12 de octubre habrá descuentos y cuotas sin interés con Naranja X, Cordobesa y Banco Macro.
Entre las promociones más destacadas, Naranja X ofrecerá el viernes un 30% de descuento en más de 100 locales gastronómicos, con tope de reintegro de $5.000. Cordobesa tendrá 3 y 6 cuotas sin interés para hoteles y un 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Por su parte, Banco Macro brindará planes de financiación y hasta un 30% de ahorro en comercios adheridos como San Honorato, Patio de los Naranjos, La Emilia y el Hotel Windsor.
Además, reconocidos restaurantes y hoteles de la ciudad contarán con beneficios adicionales: desde postres sin cargo, 2x1 en bebidas, hasta descuentos en pizzas, parrilladas y comidas típicas. También habrá promociones 3x2 en alojamientos.
Participarán:
- Pizzería Don Luis (Avenida General Paz 338)
- El Celta (Jerónimo Luis de Cabrera 269)
- El Solar de Tejeda (27 de Abril 23)
- Confitería Oriental (9 de Julio 47 Galería Oriental)
- Bonafide (Elías Yofre 1050 L 27 Y 28 y avenida Sabattini 1050)
- Numen Café (Sarmiento 1626)
- Oye Chico (Belgrano esquina Achával Rodríguez)
- Kube Apartments (Montevideo 574)
- Hotel Quinto Centenario (Duarte Quirós 1300)
- Gran Crisol Hotel (Avenida Sabattini 1516)
- Hotel Gran Rex (Avenida Vélez Sarsfield 601, esquina San Luis)
- Hotel Monte Carlo (Avenida Sabattini 2119)
- Hotel Sussex (San Jerónimo 125)
- Hotel Everest (San Jerónimo 465)
- Gran Crisol Hotel (Amadeo Sabattini 1516)
- Quorum Resort Urbano (La Voz del Interior 7000)
- Chicha Style (Avenida Caraffa 2858)
- Beato Pizzería (San Luis 92)
- Goulu (Arturo M Bas 126)
- Qara Cocina Árabe (Paraná 206)