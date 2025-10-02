La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada de concentración y solidaridad con el pueblo palestino.

La actividad tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 18 horas en Patio Olmos, con el objetivo de expresar un firme “NO al genocidio contra el pueblo palestino” y exigir el cese inmediato de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en la región.

La convocatoria cuenta con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y culturales de Córdoba, que se unen en un mismo reclamo: la defensa de la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos.

La actividad incluirá intervenciones artísticas y un espacio de expresión colectiva en solidaridad con Palestina.

Desde la Mesa aclararon que en apoyo a la flotilla de solidaridad global SUMUD, se movilizarán en el momento de que ésta pueda ser atacada, en el mismo lugar.

Córdoba se concentra en repudio al genocidio contra el pueblo de Palestina