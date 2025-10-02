Córdoba se concentra en repudio al genocidio contra el pueblo de Palestina

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada de concentración y solidaridad con el pueblo palestino.

La actividad tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 18 horas en Patio Olmos, con el objetivo de expresar un firme “NO al genocidio contra el pueblo palestino” y exigir el cese inmediato de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en la región.

La convocatoria cuenta con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y culturales de Córdoba, que se unen en un mismo reclamo: la defensa de la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos.

La actividad incluirá intervenciones artísticas y un espacio de expresión colectiva en solidaridad con Palestina.

Desde la Mesa aclararon que en apoyo a la flotilla de solidaridad global SUMUD, se movilizarán en el momento de que ésta pueda ser atacada, en el mismo lugar.