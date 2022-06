El público en general, “la gente”, como solemos llamar a ese conjunto de voluntades sin límites precisos de ocupación, edad, sexo o localización, está preocupada por la salud ambiental, por el futuro del planeta.

Así lo demuestran cada vez más estudios, que también afirman que la precepción global es que, individualmente hacemos lo necesario, pero que el resto de la sociedad y, fundamentalmente, los gobiernos, deben hacer más.

También prueba este compromiso el impresionante éxito de las iniciativas que convocan a la gente a actividades sostenibles; el mejor ejemplo tiene apenas días: la monumental convocatoria que tuvo un evento de reciclado.

Masivos, alegres, participativos: esa es la marca que deja el público en general cuando se le propone “activar” en torno a ideas como la preservación de la biodiversidad, la disminución de los residuos o el reciclado.

Y eso explica que haya decenas de miles de inscriptos en las actividades que a partir de hoy se desarrollarán en nuestra ciudad en el marco de la Segunda Cumbre Mundial de Economía Circular.

Pero, ¿qué es la Economía Circular? ¿qué nos propone? ¿porqué debe ser mundial una cumbre de este tipo?.

Economía Circular vs. Economía Lineal

Lo primero que debe decirse es que “Economía Circular” (EC) es un concepto emergente: está en construcción. Como tal, la idea fue planteada por primera vez por los economistas ambientales británicos David W. Pearce y R. Kerry Turner el 1989 en el trabajo "Economics of Natural Resources and the Environment".

La principal referencia sobre el tema probablemente sea la publicación de la Fundación Ellen MacArthur en 2012 de un informe desarrollado por McKinsey & Company titulado “Hacia la Economía Circular: Racionalidad económica y de negocios para una transición acelerada”.

Desde allí se estableció a la Economía Circular como una alternativa a la economía imperante, bautizada entonces como “Economía Lineal” y caracterizada por el ciclo "producir-consumir-tirar".

La Economía Circular entonces se propone generar la menor cantidad de residuos pre y post consumo posibles, junto con la menor huella ecológica y la optimización del aprovechamiento de recursos. De hecho, una de las premisas es concebir los residuos de un proceso como recursos de otros procesos, en una serie de bucles interconectados a lo largo de encadenamientos de industrias y servicios.

Más actualmente, se discute si la Economía Circular, es un fin en si mismo o más bien es una herramienta para garantizar la sostenibilidad de los procesos, incluyendo sus tres esferas: la neutralidad del impacto ambiental, la mejora en la calidad de vida de las poblaciones y el beneficio económico.

Porqué participar en eventos como la Segunda Cumbre Mundial de Economía Circular

En un área en pleno proceso de desarrollo, los aportes que se pueden hacer y recibir alcanzan a todos los públicos. Aunque existan foros especializados, para empresas, académicos, para segmentos de mercado específicos o de divulgación, resulta apropiado desarrollar iniciativas que permitan una amplia gama de audiencias: desde quién tiene participación activa en iniciativas de Economía Circular, hasta el final de la cadena, consumidores y consumidoras que pueden comprender mejor los alcances de las iniciativas y profundizar su compromiso individual.

Por eso esta Segunda Cumbre Mundial se ha organizado como una muestra abierta al público, en la que la agenda de conferencias y seminarios (la “Cumbre Circular”) y la muestra pública (la “Feria Circular”) se superponen con varias iniciativas específicas:

Las EXPERIENCIAS CIRCULARES, en que empresas, emprendedores, cooperativas y ONG compartirán sus propias vivencias en la aplicación de la economía circular.

Una IDEATON, evento centrado en ideas para desarrollar en que los participantes se proponen rediseñar sus negocios hacia un modelo de negocio circular.

Este evento es organizado junto a la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

Las escuelas también son convocadas en el ESPACIO EDUCATIVO, que es un espacio que integra juegos interactivos y actividades para introducir a los alumnos de 6° de escuelas municipales, a los conceptos en torno a la economía circular.

En esta segunda cumbre además se prevé un SIMPOSIO ELÉCTRICO, una jornada de movilidad eléctrica y sostenible. Allí se disertará sobre los avances en movilidad eléctrica a nivel local e internacional y su implicancia en el diseño de políticas ambientales.