Desde el año 2010, con la Ley de “reordenamiento de feriados nacionales” que dispuso el Poder Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández, que en Argentina se habla de los feriados “Puente”.

El impulso surgió con la idea del fortalecimiento turístico, aunque en 2017, Mauricio Macri modificó la norma, admitiendo que tal facultad puede establecer también “días no laborables”.

Recurriendo a la Ley N.º 27.399, que “faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables", la gestión de Javier Milei determinó que tales jornadas sean los viernes 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre.

En base a esto toma su decisión, y el decreto del Boletín Oficial los estableció como "días no laborables con fines turísticos”. Por esta razón, no son feriados.

Similar a un asueto, en estos casos no hay actividad administrativa, educativa y bancaria, entre otras.

Eso es lo que hoy puede apreciarse tanto en Córdoba como en el país: un día sin clases, atención pública ni bancos abiertos.

En la ciudad de Córdoba, por caso, hasta se resiente el transporte urbano de pasajeros.

Comercios y empresas

A nivel laboral, todas las firmas tienen la potestad de resolver si trabajan o no. ¿Las opciones? Darles el día libre a sus empleados o desempeñar actividades, con carácter normal.

Para los rubros asociados al turismo, dónde generalmente están de puertas abiertas en estas jornadas, la cuestión no es menor.

En los días no laborables no se cumplen prestaciones “extraordinarias” o “adicionales”, por lo tanto no se cobran como feriados u horas extras, sino que son parte de la jornada tradicional de cada convenio colectivo de trabajo.