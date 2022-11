Este jueves, desde las 9 de la mañana en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, en la vigésima cuarta audiencia declara el exministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, en el marco del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas en manos de la policía.

El abogado querellante Manuel Gutiérrez afirmó a cba24n: “Esperemos que el exministro esté abierto a las preguntas y responda todo”.

“¿Qué sabía? ¿Cuándo se enteró? ¿A quién le dijo? Esperemos que responda lo que no pudo responder Lucas Mezzano”, agregó.

En declaración ante la Justicia, el exfuncionario expresó: "El crimen de Blas fue un hecho de violencia institucional violatorio a los derechos humanos".

Además, calificó el asesinato como “una de las páginas más oscuras de la historia de la Policía de Córdoba”.

El exministro también contó que se enteró del asesinato de Blas Correas por un llamado telefónico del entonces jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Marcelo Vélez.

"Le dije ‘haga de la Policía una caja de cristal’. La mecánica por el hecho me alertaba gravemente como ministro del área y conocedor del hecho penal y los protocolos que regulan la actividad policial", declaró.

“Si no había intercambio de arma de fuego y si no había sido utilizado el automóvil como arma impropia no había razón para que se abriera en fuego aún si se hubiera saltado un control policial”, añadió.

Mosquera remarcó que se enteró a la mañana que en el auto había un arma de fuego y que él desconocía que el arma fue implantada hasta la confesión del personal policial.

Esta semana, además, declararon otros exfuncionarios que se desempeñaban en distintas cúpulas en el momento del asesinato del adolescente de 17 años, el 6 de agosto del 2020.

Soledad Laciar dijo que aguarda escuchar la palabra del ex jefe de Policía, Gustavo Vélez, pero especialmente del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, apuntado como el responsable político del encubrimiento.

Este miércoles pasado fue el turno de Lucas Mezzano, exDirector General de Planificación Estratégica de Seguridad del Ministerio de Gobierno era la “mano derecha” del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera.

El exjefe de Policía, Gustavo Vélez declararía el viernes.