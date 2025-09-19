La Sociedad Rural de Río Cuarto formó parte de la Marcha Federal Universitaria que se hizo en el imperio del sur como en muchas otras ciudades del país. El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta, explicó que decidieron participar porque “el conocimiento, la ciencia y la educación son vitales para el desarrollo de un país”.

“¿Cómo uno no va a acompañar a la universidad? Nunca vamos a avalar un desfinanciamiento porque ese no es el camino”, disparó Moyetta, quien consideró que el capital humano formado por el sistema universitario “es lo mejor que podemos tener para el desarrollo futuro” y que “la posibilidad de tener una universidad pública acomodada y de excelencia hace que todos los ciudadanos puedan tener una oportunidad”.

Para el dirigente, el Gobierno debe sentarse a dialogar: “Si hay algo que se quiere recortar, tiene que comunicarlo a la sociedad y dialogarlo. En este caso con las universidades”.

Moyetta destacó el vínculo construido con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y su participación en la Exposición Rural al expresar que “tuvo un rol relevante, cosa que no se lograba antes por cuestiones ideológicas”.

Críticas a la visita "relámpago" de Provincias Unidas

El presidente de la entidad rural no ocultó su decepción por las condiciones en las que se dio la reciente visita de los gobernadores de Provincias Unidas a la Exposición Rural: “No nos incomoda recibir a las fuerzas políticas. A todas. Pero la política toma estos lugares como propios. Semejante movida para estar 15 minutos. Tuvimos una reunión para charlar un poquito entre dirigentes agropecuarios y los gobernadores, pero fue un monólogo de 15 minutos donde casi no nos pudimos expresar”.

La visita de los mandatarios provinciales dejó algún resquemor, ya que Moyetta consideró que “pasa siempre lo mismo: hay una presencia fuerte en contextos electorales y después cuesta que vuelvan” y que la reunión “dejó poco”. “Son cosas que no deben ocurrir y no era lo que esperábamos”, resumió.

“Nosotros dijimos que queríamos una reunión porque creíamos que ameritaba que ellos nos contaran sus ideas y nosotros nuestros problemas y poder hablar con los cinco gobernadores. Queríamos tener al menos media hora. Solo hablaron el gobernador Llaryora y el candidato Schiaretti, a los otros ni les conocimos la voz”, soltó Moyetta, intentando contener el malestar, a lo que añadió que luego de la conferencia de prensa -que funcionó como lanzamiento político- “se subieron a las camionetas y se fueron a almorzar a un lugar privado, ni recorrieron la muestra para chocarse con la gente”.