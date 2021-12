A partir del 1 de marzo, el Juzgado de Faltas municipal podrá labrar multas por infracciones detectadas por las cámaras de la Policía de Córdoba. Ante esto, en Otra Vuelta de Tuerca charlaron con Gaspar Pisanu para analizar qué significa esta herramienta.

Pisanu es líder de políticas públicas para América Latina de la ONG Access Now. En un comienzo, remarcó que el impacto de esta tecnología no es tanto las multas en sí si no lo que pueda venir después.

"El problema que se genera es que no solamente lo van a usar para las multas si no que da pie para que puedan utilizar mucha otra tecnología que es mucho más peligrosa", expresó.

Es cierto que hoy en día la necesidad de conocer sobre los datos se expande cada vez más y en esta vorágine se generan muchos riesgos. Aunque las personas saben que es un problema que se filtren, al mismo tiempo están muy acostumbradas

"El sector público tiene datos que pueden generar riesgos que no nos imaginamos. Y la costumbre en la sociedad hace que sea más fácil", planteó Pisanu.

Por esto, lo que el entrevistado precisó es que se necesita analizar bien la situación antes de llevar a cabo estas estrategias. "Hay falta de conciencia sobre si la herramienta es realmente útil. Y es necesario pensar cómo no abusarán de toda la información que van a captar las cámaras, no solo las infracciones.