El jueves 4 de noviembre a las 10 tendrá lugar un encuentro entre un grupo de padres y madres de niños y niñas víctimas de abuso sexual en instituciones educativas con la Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba (NNYA), Amelia López.

Los progenitores de las víctimas que fueron abusados en Collegium y en los jardines maternales Juan Gaviota y Casita del Hornero, manifestaron su preocupación ante lo que consideran "el accionar arbitrario de las fiscales de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alicia María Chirino e Ingrid Vago" y dijeron que "se están vulnerando todos los derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNYA), cosa que se ve reflejada en los expedientes correspondientes y el accionar de las fiscales mencionadas".

En diálogo con cba24n.com.ar Vanina, mamá de una niña abusada, dijo que según las funcionarias judiciales "en los resultados de las Cámara Gesell no hay indicadores de abuso sexual, cuando tenemos relatos tremendos".

"El caso Collegium que tiene la fiscal Vago está cajoneado, no está archivado pero la fiscal Vago no está haciendo nada. Tenemos la causa del Jardín Maternal Casita del Hornero que en tiempo récord la fiscal Chirino la archivó. (...) La fiscal no investigó lo que los chicos plantearon en la Cámara Gesell", señaló Vanina, agregando que tampoco se han tomado medidas en la causa del jardín Juan Gaviota.

"¿Qué espera la fiscal para realmente escuchar y dejar de violentar los derechos de los niños, dejar de hacernos padecer la violencia institucional que nosotros vivimos? Qué espera para tener en cuenta el disparo en la psiquis que nos ha ocasionado, no solamente a los niños abusados, sino al núcleo familiar?" se preguntó Vanina.

A todo esto, la mamá contó a este medio que vienen solicitando la unificación de todas las causas ya que según entienden "tienen un mismo hilo conductor". En este sentido, la mujer preguntó "Qué espera la fiscal Chirino y la fiscal Ingrid Vago para tomar de todas las causas de instituciones educativas un mismo hilo conductor que las lleve a desbaratar da red de pedofilia que opera en Córdoba?", sostuvo Vanina.

La mamá aseguró que los relatos de las víctimas coinciden, son iguales, o similares, o parecidos, sin embargo desde la justicia no se hace nada al respecto.

"Nosotros queremos que la defensora de niñez y adolescencia colabore con los niños y los papás haciendo que la justicia vele por los derechos de NNYA. Que lo hagan de verdad", enfatizó Vanina.

"Necesitamos que nos acompañen y nos ayuden a cuidar a nuestros hijos de la vulneración de sus derechos y de la violencia institucional que tienen de parte de la justicia", finalizó la mamá.

Durísimo comunicado:

A todo esto, en un comunicado, los padres y madres de las víctimas sostienen que le pedirán a Amelia López que se involucre en estos casos. "Exigimos a este órgano defensor de las infancias que deje de ser ajeno al tema y cómplice de lo que están haciendo con nuestros niños y otros. Nuestros pequeños han sido privados de su dignidad y honor, hemos realizado las denuncias confiando en la Justicia que nunca actuó en pos de la verdad, y como respuesta sólo hemos recibido sometimiento y violencia institucional hacia nuestros hijos y nosotros, sus representantes", expresa duramente el escrito.

En otro tramo, la nota indica que "la justicia cordobesa acompañada de los órganos que tienen que defenderlos, sólo se han empeñado en desoír a los niños y encubrir redes de pedofilia, pedófilos y violadores".

Por último, el comunicado indica que "los padres nos solidarizamos y abrazamos fuerte a las familias y víctimas de abuso sexual en el Jardín Pablo Pizzurno de Santa Ana, entendemos que no han sido casos aislados y esperamos la justicia no siga repitiendo el patrón de desoír a las víctimas y vulnerar sus derechos. Decimos Basta de impunidad."