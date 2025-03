En el marco de los profundos cambios que experimenta la educación superior, surge una capacitación desde la UNC, que combina innovación pedagógica y uso crítico y creativo de las tecnologías al servicio de la enseñanza y el aprendizaje.

De esta forma, la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través del Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied), lanza la diplomatura universitaria en estudios avanzados “Enseñar a distancia”.

Esta diplomatura, que inicia en abril y cuyo límite de inscripción se ubica a fines de este mes de marzo, ofrece herramientas teóricas y prácticas para diseñar y gestionar propuestas educativas a distancia.

Está dirigida a docentes de la UNC y miembros de equipos tecno-pedagógicos de esta casa de estudios, interesados en impulsar propuestas de educación a distancia en sus unidades académicas o en potenciar las ya existentes. También para profesionales de otras instituciones que se desempeñan o aspiran a desempeñarse en la gestión, producción y/o desarrollo de propuestas educativas a distancia en el nivel superior.

En diálogo con Canal U y cba24n.com.ar, la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, Claudia Torcomian, nos dio detalles sobre cómo es esto de enseñar a distancia que propone la Universidad Nacional de Córdoba, respecto de lo que nos dijo que “hace un tiempo en la UNC, aprobamos una ordenanza sobre formatos combinados, pero hay una apuesta de la universidad que se desarrolla desde Académicas de formación continua, enseña la distancia es una de las propuestas que se hace desde el Sied, que es el sistema de educación a distancia de la universidad, para que más docentes tengan y se apropien de herramientas que permiten desarrollar propuestas de enseñanza a distancia, entonces esto es un camino hacia una meta, la transformación educativa en sentido de brújula o norte, que conlleva un conjunto de actividades y nosotros hemos presentado al Consejo Superior un proyecto que se llama Educa a distancia, que va a impulsar que se diseñen o se transformen algunas tecnicaturas, algunas carreras cortas, que puedan hacerlo, a una propuesta a distancia.”

“Entonces”, explicó Torcomian, “acompañamos un proyecto que tiene distintas actividades que en conjunto, contribuyen a poder hacer de esta idea de transformación, una realidad este proyecto que se concrete.”

Al referirnos a los destinatarios de esta convocatoria, la Secretaria de Asuntos Académicos nos señaló que “esta es la segunda cohorte de la diplomatura, la primera estuvo sólo dirigida a docentes de la UNC, esta cohorte abre sus puertas, porque eso también produce enriquecimiento a docentes de otras universidades que quieran sumarse en este proceso formativo, eso nos permite enriquecer las discusiones o los foros o un conjunto de actividades de la propuesta formativa, así que esa es como la singularidad de esta segunda cohorte.”

Además Torcomian explicó que “cada unidad académica tiene un número de docentes o sea les hemos pedido a los secretarías académicas que propongan quiénes la harían según sus proyectos, sus planes y quedan algunos lugares para abrir esta otra diversidad de docentes que quieran bueno realizar este trayecto formativo en la Universidad Nacional de Córdoba.”

“Comienza en Abril”, nos anticipó la Secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, y agregó que “la matrícula es hasta fin de me y la capacitación tiene algunos encuentros sincrónicos, porque la educación a distancia se ha enriquecido de esto y tiene algunos encuentros sincrónicos, pero es totalmente a distancia, justamente la posibilidad de incorporar lo sincrónico que hoy se considera presencial, así cambia la lógica en la que veníamos pensando muchas cosas, pero el resto es totalmente a distancia y son 9 meses, con profesores con un conjunto de herramientas que podrán sumarse y eso es interesante”, puntualizó y destacó “los recursos de la cohorte anterior para incorporarse a estos nuevos desarrollos que estamos impulsando, de esta recreación, renovación de planes de estudio y de propuestas didácticas hacia esta transformación educativa.”

Asistimos a una muestra más de que la Universidad Nacional de Córdoba, cuatricentenaria, se pone a tono con los tiempos, más allá de su trayectoria y a partir, claro de su expertise como institución educativa pionera en América y una de las más importantes del mundo, y en esta oportunidad, estaremos atentos entonces a conocer cómo es el avance de esta capacitación.

En el portal de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC está toda la información además de la que les adelantamos en esta nota en cuyo final, la secretaria Torcomian manifestó: “lo importante es que este es un paso en un programa que busca universalizar la educación superior para llegar a sectores que no pueden venir todos los días presencialmente o sea tener propuestas que sumen a distintos sectores que por diferentes razones no podrían cursar presencialmente, así que estamos entusiasmados con eso y estamos trabajando por eso, al ser una diplomatura también le permite a mucha gente que no podría hacerlo, si no tuvieran una carrera de grado, poder acceder a esta que es una cuestión académica muy interesante que agiliza y hace fluida la capacitación mucho más y a los docentes les va a sumar para la carrera docente, para poder acreditar actualización profesional, para sumar puntaje docente también.”

“Estamos muy contentos de proponer algo que va a sumar, junto al Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) a cargo de Gabriela Sabulsky y a otras áreas del Área Central como el Campus Virtual y el área Informática o sea, es un conjunto de equipos apoyando procesos”, concluyó.

Requisitos

Poseer título de grado universitario o de una carrera de nivel superior con una duración no menor a 4 años.

Formato

La diplomatura se organiza en 2 módulos teóricos, 3 talleres prácticos y un trabajo final, combinando enfoques pedagógicos y estrategias de enseñanza a distancia.

Modalidad:

100% a distancia (duración 9 meses) con actividades en un entorno virtual, tutorías sincrónicas optativas, recursos diseñados para una experiencia de aprendizaje inmersiva.