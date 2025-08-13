El proyecto que busca prohibir la actividad de los limpiavidrios en Córdoba comenzó a tener sus primeras críticas. El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó al legislador Leonardo Limia, de Hacemos Unidos por Córdoba, que cuestionó la iniciativa y la consideró “estigmatizante y discriminatoria”.

“Me parece que el proyecto no tiene ningún sentido teniendo un marco legal que ya sanciona cualquier tipo de agresión coercitiva”, señaló Limia y afirmó que personalizar la violencia en la figura de los limpiavidrios “discrimina a un sector de la sociedad”. “Yo en lo personal no coincido y me parece que no aporta nada”, indicó Limia.

Limia apuntó contra el impulsor del proyecto, Gregorio Hernández Maqueda y le achacó el coqueteo de este último con el gobierno nacional. “En este último tiempo ha virado mucho a los libertarios. Lo escuchaba nombrar mucho del Estado, pero su propósito político es que no haya Estado”, ironizó el legislador oficialista.

“Muchas veces estos proyectos se hacen en tiempos políticos para tomar repercusión”, deslizó Limia y apuntó contra Maqueda.

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba apuntó luego contra Javier Milei y la crisis social que se ha generado en último año y medio. “Se acrecenta cada vez más la falta de trabajo y la gente tiene que buscar changas para tener una salida, para satisfacer necesidades básicas”, analizó Limia.

Por último, Limia descartó que el Ministerio de Seguridad de Córdoba este de acuerdo con el proyecto, una afirmación que sostuvo Hernández Maqueda durante su entrevista. “Me parece que Maqueda esta viendo muchas series de ciencia ficción”, concluyó Limia.