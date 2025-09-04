“Ex Alfajor Tatín”: el candidato libertario cambió su apodo por intimación de Arcor

El candidato a diputado nacional de Córdoba, por el Frente Federal de Acción Solidaria, Stéfano López Chiodi, fue intimado legalmente por el grupo Arcor por utilizar el apodo "Alfajor Tatín" y la imagen de dicho producto en su campaña, incluyendo redes sociales y la Boleta Única de Papel. Debido a esto, el influencer villamariense acatará y pasará a apodarse “Titán” para identificarse en el cuarto oscuro en octubre.

La empresa, titular de la marca, argumentó en un escrito legal que el uso no autorizado de "Tatín" podría inducir a error al electorado, haciendo creer falsamente que existe un apoyo corporativo a su candidatura, lo que "constituye un daño irreparable a la reputación, historia y negocio" de la compañía.

Para el apoderado legal de Arcor, el uso del apodo por parte del joven candidato constituye una “conducta absolutamente ilícita y parasitaria” que “pretende hacer creer falsamente al electorado que existe una asociación, patrocinio o apoyo de mi mandante a su candidatura y ello resulta completamente falso y constituye un engaño, dado que distorsiona la percepción del electorado respecto del respaldo que Ud. recibe”.

En diálogo con el programa Mirá quién habla, por SRT Media, López Chiodi se mostró pragmático ante la medida: "La situación podía ser peor, podían exigirle a las redes que bajen todas mis cuentas. Esto nunca tuvo que ver con hacerle campaña a Arcor ni ofrecer un alfajor". A pesar de ello, bromeó sobre el alcance que le dio a la marca: "Arcor: te estoy haciendo una campaña enorme gratis. Le di 100 millones de visualizaciones solo este año, nunca pedí nada a cambio".

En su intimación, la empresa argumentó que, como compañía de consumo masivo, su interés “es llegar con sus productos a todos y cada uno de los consumidores residentes en nuestro país”. Además, sostuvo que la identificación de su marca con las ideas libertarias de López Chiodi “constituye un daño irreparable a la reputación, historia y negocio” de Tatín y de Arcor.

El candidato confirmó el cambio de apodo a "Titán". "Por ahora le vamos a poner 'Titán'. En cualquier momento se enoja Honda por decir que uso el nombre de la moto", afirmó con ironía en referencia a un modelo de la marca japonesa. Además, detalló que también deberá modificar su logo y eliminar cualquier referencia visual a un alfajor no solo con la marca de Arcor ya que la intimación también prohíbe el uso de cualquier imagen que lo vincule al concepto. La intimación incluso habla de no usar octógonos negros similares a los de etiquetado frontal que López Chiodi solía mostrar con la leyenda “Anti-casta”.

Esta medida también afectará al colectivo con el que López Chiodi fue a La Derecha Fest en el Hotel Quórum, que tenía ploteada su cara, la de Javier Milei y la leyenda “Tatín 2025”.

La intimación habla de violación a distintas normativas pero la central de la la Ley 22.362, la Ley de Marcas, que prevé penas de tres meses a dos años de prisión además de una multa económica para quien la vulnere.