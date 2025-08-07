Tras el hallazgo del presunto foco del "extraño olor", que recorrió diferentes barrios de la ciudad de Córdoba en el comienzo de la semana, el fiscal Raúl Garzón no descartó avanzar sobre "responsabilidades penales".

El funcionario judicial tiene a cargo la investigación en en torno al basural que fue rastrillado por inspectores municipales el miércoles al mediodía en una zona cercana al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

"Puede haber responsabilidad para los propietarios, para la fábrica que fuese, para el emprendimiento que estuviese realizando tareas inadecuadas", afirmó Garzón frente a la cámara de Canal 10.

La denuncia fue presentada por la Municipalidad de Córdoba y se incorporó a una presentación previa sobre el relevamiento de basurales a cielo abierto.

El olor similar a "repollo hervido" provocó sorpresa entre los cordobeses en lunes por la mañana en barrios como Marqués de Sobremonte y Alberdi.

Después dos días de rastrillajes, los inspectores municipales llegaron hasta el predio privado ubicado sobre el Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y la Avenida La Voz del Interior”.

Ver: La Municipalidad descubrió el origen del "extraño olor" en Córdoba



Allí la cuadrilla se encontró con "un gran volumen de residuos en combustión lenta sin llama bajo la superficie, motivo por el cual una delgada línea de humo emanaba de manera constante, generando los hedores percibidos en la zona norte de la ciudad”, según informó el municipio.

Las muestras tomadas en el predio son materia de análisis para establecer el grado de contaminación y los materiales involucrados.