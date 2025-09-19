“Festejamos la Primavera” con música, zumba y feria: la invitación de Laguna Larga

La ciudad de Laguna Larga, al sudeste de la ciudad de Córdoba, se llenará de color, música y alegría para recibir a la primavera con un gran evento para toda la comunidad.

Bajo el lema “Festejamos la primavera”, este 21 de septiembre, a partir de las 15 horas, en el Parque Central, participará el grupo Muevelo Cuarteto, además de música en vivo, clases abiertas de zumba y una gran feria de artesanos y emprendedores, que ofrecerán sus productos y creaciones a todos los presentes.

Desde el Municipio invitan a los vecinos y vecinas a llevar su mate, reposera, buena onda y muchas ganas de divertirse y compartir un momento único al aire libre.

Este evento, detallaron, forma parte del compromiso de seguir impulsando espacios de encuentro y recreación, apostando a la cultura, el esparcimiento y la promoción del trabajo de los emprendedores locales.