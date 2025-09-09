“La convocatoria hasta ahora ha sido solo un tuit; habla de la informalidad con la que el gobierno trata estos temas”, dijo este martes el ministro de Vinculación Comunitaria provincial, Daniel Pastore.

En una entrevista con Ahora Noticias, por Canal 10, el funcionario dijo que los gobernadores agrupados en Provincias Unidas darán un mensaje este viernes en la Expo Rural de Río Cuarto.

“Nosotros advertimos una ausencia de gestión del gobierno nacional; el mileísmo no cree en el Estado, por lo tanto no lo gestionan y los problemas crecen”, dijo Pastore.

El ministro dijo que una convocatoria política en estas condiciones sería una “foto vacía” de cara a las elecciones de octubre.

“Argentina necesita salir del odio hacia el Estado, pero tampoco ir al amor tóxico del kirchnerismo”, afirmó Pastore.