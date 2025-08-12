El viernes pasado se difundió una denuncia sobre el rescate de una mujer de casi 50 años en Despeñaderos, tras supuestamente pasar 20 años en condiciones de servidumbre y maltrato. Según la denuncia anónima, la mujer vivía en un estado deplorable, con un deterioro físico extremo.

Sin embargo, desde la familia negaron las acusaciones. David, hijo de la mujer, habló con Canal 10 y aclaró que su madre estaba atravesando un tratamiento: "No sé su diagnóstico. Estuvo medicada y no quería tomar esa medicación", explicó.

Respecto a las acusaciones de maltrato y privación de libertad el hijo aseguró: "Jamás existió violencia. Mi mamá era muy dura con el tema de la higiene, no quería bañarse. Sobre la alimentación, algunos decían que estaba desnutrida y eso no es así, nunca se le negó la comida. Ella comía con nosotros, aunque a veces no quería".

“Ella no quería salir a la calle, pero en la casa salía al patio a tomar sol. Hubo muchos comentarios terroríficos que no se ajustan a la realidad”, admitió.

Por último, el hijo mencionó que solicitaron ayuda a la trabajadora social de la Municipalidad de Despeñaderos, quien aseguró que “iba a acercarse pero nunca apareció”.

La causa judicial sigue en marcha bajo la carátula de abandono agravado por el vínculo.

El fiscal a cargo es el Dr. Peralta Otonello, y la defensa adelantó que solicitará la indagatoria para evaluar las pruebas contra la familia, que tiene detenidos al esposo y a la hija de la mujer rescatada.