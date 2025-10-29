La ciudad de Córdoba se prepara para una nueva edición de “La Noche de las Bibliotecas”, un evento que invita a recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del patrimonio literario y cultural local. La propuesta comenzará a las 17:30 en el Cementerio San Jerónimo, con una suelta de poesías que dará inicio al circuito nocturno.

Desde allí, la comitiva se dirigirá a la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, donde los asistentes podrán conocer la historia de la institución y su vínculo con la evolución educativa y social de la ciudad.

El recorrido continuará por la Biblioteca Olga Pizarro de Vidal, perteneciente al I.E.S. Simón Bolívar, y concluirá en la Biblioteca de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, donde se realizarán visitas guiadas, lecturas compartidas y encuentros literarios.

El circuito cerrará nuevamente en el Cementerio San Jerónimo, espacio histórico que alberga a grandes personalidades cordobesas. La actividad, organizada por la Secretaría de Gobierno y la Ciudad del Conocimiento, se extenderá hasta las 21:00 horas.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del enlace oficial dispuesto por la Municipalidad de Córdoba.