Por segunda vez en menos de un mes, cayó el adolescente de 15 años conocido como “El Orejudo” en Córdoba. Se trata del joven acusado de asesinar a Sebastián Villarreal, en febrero de 2024, y cuya libertad continúa activando las alarmas sobre el rol del Estado frente a la actividad delictiva en menores.

Este jueves, efectivos policiales lo interceptaron en Villa Carlos Paz mientras conducía un Fiat Cronos con pedido de captura. Durante el control, encontraron dentro del vehículo herramientas para abrir cerraduras, romper cristales y cuatro chapas patentes de distintos dominios, todas con requerimientos judiciales en ciudades como Alta Gracia, Carlos Paz y Córdoba capital.

El menor ya había sido detenido a principios de mayo, cuando intentó robarle la moto a un policía. Pese a los antecedentes fue liberado en reiteradas ocasiones desde el homicidio de Sebastián Villarreal, el hombre de 45 años asesinado durante un robo.

Consultado por Canal 10, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue tajante y puntual: “Yo le puedo transmitir lo que me dicen los policías. Ellos me llaman y me dicen que lo detuvieron, y ya son 3 o 4 veces este año”.

“No me quito para nada. Yo no me escondo. Yo pongo la cara”, admitió.

En ese sentido, Quinteros agregó: “No quiero entrar en la polémica de si se puede o no intervenir en su encarcelamiento. La pregunta que hay que hacerse es por qué está en la calle. Yo soy ministro de Seguridad y nosotros lo que hacemos es detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia”.

El funcionario además comentó la gravedad de la situación y el debate de fondo que debe darse: “Si los tres poderes del Estado no se conjugan en un mismo sentido para combatir la inseguridad, es muy difícil que sólo la policía resuelva situaciones como estas”.