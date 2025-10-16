“Las niñas de la Cañada” regresaron a la esquina de Deán Funes y Marcelo T. de Alvear. Se trata de la emblemática obra del escultor cordobés, de origen italiano, Miguel Ángel Budini, ubicada en la plazoleta José Malanca.

Se trata de una escultura con valor patrimonial y simbólico que forma parte del acervo cultural de la ciudad.

La obra fue restaurada y puesta en valor a través del apadrinamiento y financiamiento de las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castelfranco, cuyos abanderados estuvieron presentes, en colaboración con el COMITES y la Municipalidad de Córdoba.

La obra está realizada en cemento y la restauración estuvo a cargo de Gabriel Mosconi y Juan Suárez.

La reinauguración tuvo lugar este jueves con la participación del viceintendente Javier Pretto; funcionarios municipales; la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa; el Senador de la República Italiana en Córdoba, Mario Borghese: y otros representantes de diversas entidades italianas.

La actividad ocurrió en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.

El gesto de revalorización de la escultura simboliza el vínculo histórico y cultural entre Italia y Córdoba, así como el compromiso de las instituciones italianas con la preservación del arte y la memoria urbana.