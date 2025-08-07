¿Llueve? Jueves de nubes, viento y alerta por "frío extremo" en Córdoba

Las máximas esperadas para hoy no tienen la fuerza de los últimos días en diversos sectores de Córdoba.

La inestabilidad es parte del paisaje, a través de la multiplicación de las nubes.

Pero a su vez, el oeste del territorio es parte de un “alerta amarillo” por temperaturas extremas.

Desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional advierten por el frío en las zonas serranas de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Río Cuarto y Calamuchita.

Allí las mediciones se ubican muy por lo bajo del resto del país.

En el centro de la provincia, el cielo luce mayormente gris, y se percibe también el impacto del viento sur, con previsiones de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El mercurio podría elevarse, como máximo, hasta los 18 grados.

En una visión extendida, el sol tendría mayor cabida a partir del viernes.