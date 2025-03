Este miércoles, bajo una lluvia que no dio tregua, los jubilados recibieron un cálido acompañamiento de diversos sectores de la sociedad. Los paraguas se alzaron junto a las camisetas de fútbol, otorgando un toque de color en medio de la protesta. Como cada semana, comenzaron su marcha a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza San Martín, para dar la vuelta por la peatonal y regresar frente a la catedral.

Esta vez, la ronda número 49 se desarrolló con una destacada presencia de hinchadas de fútbol, especialmente de Belgrano, así como también de organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles que se unieron al reclamo. Carteles, banderas y canciones fueron parte de la manifestación: “Los viejos no se tocan, los viejos no se tocan” no dejaba de sonar.

Marta Fernández, una mujer mayor envuelta en la bandera de Belgrano, fue quien contactó a la hinchada “Piratas celestes de Alberdi” para que estén hoy en la marcha. Al verlos allí, la jubilada expresó: “Feliz porque los convoque por internet y acá están brindando su apoyo”.

Entre los asistentes, se encontraba Laura Vilchez, concejal de la ciudad de Córdoba, quien forma parte del Partido de Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda. Acompañada de su madre y padre, jubilados docentes, expresó su solidaridad y condenó la represión que sufren en Bs As. En diálogo con Palabras Mayores (Radio Universidad AM 580), comentó: "Como siempre, apoyando a los jubilados. Si tocan a los viejos, nos tocan a todos. Ser jubilado es cuestión de tiempo. No podemos dejarlos solos, ellos son los que nos enseñaron a luchar".

También estuvo presente Luciana Echevarría, legisladora de la provincia de Córdoba por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda. La dirigente reafirmó su apoyo incondicional a los jubilados: "Como siempre apoyando a los jubilados, es el sector al que todos los gobiernos les han venido pegando pero lo de ahora es insostenible. La peor parte se la llevan quienes tienen jubilaciones de indigencia, ya no tienen medicamentos ni habrá moratoria. La de hoy es una jornada de mucha solidaridad”.

Con la mirada puesta en la siguiente convocatoria, la ronda número 50, el Foro Solidario por la Seguridad Social y el Trabajo de Córdoba invitó a toda la ciudadanía a unirse al reclamo de los jubilados, quienes siguen luchando por sus derechos en un contexto de creciente incertidumbre. Será el próximo miércoles 19 de marzo a las 10 hs en la plaza San Martín.