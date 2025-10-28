“Me dijo que me lo iba a entregar en una bolsa”: detuvieron a la presunta asesina de su exsuegro

La investigación por el brutal ataque a una vivienda en barrio Ameghino Norte, donde un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza, tuvo un giro clave este martes. La sospechosa, una joven que habría sido la ex pareja del hijo del hombre asesinado, fue detenida en las últimas horas.

El hecho ocurrió a comienzos de octubre en Córdoba, cuando una mujer disparó varias veces contra una vivienda. Una de las balas atravesó una ventana y alcanzó a Sergio, el propietario, quien estaba dentro de una habitación. El hombre fue trasladado en grave estado y murió días después en el Hospital de Urgencias.

Su esposa, María Concepción, habló con Fuerte y Claro de Canal 10: “Se está haciendo justicia. Yo lo que pido es que caigan los demás, porque no andaba sola”, expresó.

La mujer relató el momento previo al ataque: “Me estaba por entrar a bañar, le pedí a mi marido que me ayudara a cargar el calefón; me dejó en el baño y me dice: ‘Gorda, bañate tranquila que yo me voy a ver la comida’. En dos minutos empecé a sentir muchísimos disparos... salí corriendo y lo encontré tirado, con un tiro en la cabeza”.

Además, dijo que ya la había denunciado previamente: “Me dijo que me lo iba a matar a mi hijo y me lo iba a entregar en una bolsa. Nos rompía las cosas, me pegaba a mí y a mi hijo. Nunca nos ofrecieron botón antipánico”.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 1°, que confirmó la detención de la joven como sospechosa del homicidio.