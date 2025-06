Mientras avanzan las obras de una nueva colectora sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación, crece la tensión entre los vecinos del asentamiento Miralta.

Cerca de 120 familias están siendo reubicadas para permitir la ejecución del proyecto vial, pero el proceso de reubicación generó rechazo y fuertes reclamos por parte de los afectados.

Decenas de vecinos se reunieron este martes frente al asentamiento y denunciaron diversas irregularidades en la asignación de viviendas. En ese sentido, aseguran que las opciones ofrecidas por el gobierno no contemplan la realidad de cada grupo familiar.

"En mi caso vivimos dos familias en dos viviendas y unificaron la casa en una sola. Ahora me quieren llevar a vivir con mi hermana. En este momento prácticamente estoy quedando en la calle", relató uno de los vecinos del asentamiento. Según el testimonio, la adjudicación de la nueva casa fue realizada únicamente a nombre de su hermana, dejándolo sin nada.

Otra vecina expuso una situación similar: "Dentro de mi casa convivimos tres familias y somos casi doce personas. Me quieren dar una casita con una sola habitación. Nosotros dijimos que no nos vamos hasta que no les den la casa a las otras tres familias, y me dijeron que no hay posibilidad", expresó enojada.

Los reclamos apuntan a la falta de claridad para censar y adjudicar las nuevas viviendas. "Es una vergüenza que no nos den una vivienda a todos", manifestó una mujer que asegura vivir desde hace doce años en la villa.

Las familias afectadas están siendo trasladadas a barrio Zepa C, una urbanización social ubicada junto al Mercado de Abasto, a unos nueve kilómetros del lugar.

Desde los organismos oficiales aseguraron que el relevamiento continúa y que cada caso será evaluado. Sin embargo, los vecinos reclaman mayor diálogo y soluciones reales.