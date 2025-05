La tragedia en barrio Güemes sigue generando conmoción en Córdoba. El pasado sábado por la noche, el derrumbe del techo de un bar ubicado sobre Bv. San Juan al 673, provocado por el desprendimiento de mampostería de un edificio lindero, dejó como saldo la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y siete personas heridas.

En medio del dolor, Ana Cortés, madre de la víctima, dialogó con el informativo Ahora Noticias de los SRT.

“Estamos superándolo con mi nieto Ítalo, de 8 años, acariciándolo, abrazándolo permanentemente para ayudarlo. Y él nos contiene a nosotros”, expresó Ana, al borde del llanto.

“Ayer en el entierro no quisimos llevarlo, pero lo llevamos después. Había que cerrar este momento, y queríamos que viera el cajón para que después le fuera más fácil elaborarlo”, agregó.

La madre comentó cómo era Ramiro con su familia y sus amigos, y lo describió con alegría: “Era un terremoto. Un loco lindo”.

Ana también recordó con amor el último encuentro con su hijo: “La última vez que nos vimos, él estaba feliz. Me quedo con ese abrazo, con esos besos, con lo que me dijeron sus amigos, que estaban tomando un Fernet, que estaba feliz, que estaba contento. Con eso me quedo”.

La mujer además, destacó el apoyo recibido y los cientos de mensajes que recibió por parte de los cordobeses que se solidarizaron en el difícil momento que atraviesa: “Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que no conozco que me mandó mensajes. Estuvieron en el velorio personas que tienen una despensa debajo del edificio... Verlos ahí, es conmovedor”.

El dolor por la pérdida de Ramiro se entrelaza con el reclamo de justicia de los familiares y vecinos, mientras avanza la investigación judicial para poder precisar las responsabilidades en este hecho que pudo haber sido evitado.