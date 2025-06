Continúa el drama social que se vive en Villa Miralta, un asentamiento ubicado sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación de Córdoba. Allí, más de 15 familias se niegan a abandonar sus viviendas en medio del operativo de desalojo por la construcción de una nueva colectora vial, obra a cargo de Caminos de las Sierras.

Desde el miércoles pasado comenzaron las demoliciones de viviendas para liberar el espacio donde se desarrollará una colectora de tres kilómetros entre Costanera y avenida Sabattini.

Aunque algunas familias ya fueron trasladadas al barrio Zepa C, ubicado junto al Mercado de Abasto, otras resisten la reubicación denunciando irregularidades.

Una de las vecinas, cuya vivienda se encuentra apenas a unos metros de la maquinaria pesada, comentó la situación que viven: “Yo tengo cuatro niños. No me dan soluciones. Me dijeron que me iban a pasar la máquina con los chicos y todo. Me voy a quedar acá. El asistente social hizo mal su trabajo”, denunció.

La situación se agrava por las condiciones en las que quedaron algunas tras el trabajo de las máquinas: “Tengo mi casa que le falta unos centímetros a unos ladrillos para que se me caiga el techo. Las máquinas están abriéndome la casa. Esta noche se me cae el techo”, comentó otra mujer desesperada.

Algunas vecinas aseguraron haber sido maltratadas por personal del operativo. “Ayer vinieron las asistentes sociales y nos amenazaron. Le dijeron negras villeras a las vecinas. Nos dijeron que nos iban a meter presas con criaturas y todo”, relató una de las denunciantes.

También apuntaron a la existencia de un reparto irregular de las nuevas viviendas sociales : “Hay mucha gente que ha venido a instalarse y nunca vivió en la villa. La gente que quedó acá siempre estuvimos en este lugar”, manifestó otra mujer, apuntando a la falta de un censo claro y justo.

Desde el gobierno provincial se informó que las nuevas casas en barrio Zepa C cuentan con servicios básicos y posibilidades de ampliación. Las demoliciones continuarán en los próximos días.