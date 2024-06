"Si fue un despiste algo debe haber estado haciendo, no se te va el auto porque sí", dijo Rodrigo Becerra después de constituirse en querellante en la causa que investiga las causas de la muerte de su esposa, Anabel Ayelén Vega, en avenida Circunvalación la semana pasada.

El choque múltiple entre las salidas de Spilimbergo y Monseñor Pablo Cabrera tiene como único imputado a Clever Alexis Rodríguez, el conductor de la Toyota Hylux que se despistó y cruzó el cantero dando tumbos hasta chocar contra el Fiat Uno que manejaba Ababel y después contra otro auto cuyo conductor sólo sufrió heridas leves.

El novio de la víctima fatal recordó que aquella mañana lo llamaron al trabajo para decirle que no podían contactar a su pareja. "Salí a la ruta y apenas subí a Circunvalación me encontré con el choque", dijo el joven.

Ambos son padres de una niña de 2 años a quien Anabel había dejado en la casa de sus padres minutos antes de morir en Circunvalación. "Siempre hacía ese recorrido, era su rutina", dijo Rodrigo.

El joven también comentó que encuentra la forma de explicarle a su hija lo que le pasó a su mamá. “Pregunta todas las noches por ella y no tengo forma de responder”, dijo Rodrigo.



La investigación a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger todavía no encontró indicios de la causas del despiste de la camioneta. Las pericias indicaron que el conductor no iba a alta velocidad, no estaba alcoholizado y tampoco sufrió un choque previo.

"Ni el conductor ni la empresa donde trabajaba se contactaron para dar las condolencias, es feo porque le podría haber pasado a él o a sus familiares", dijo el novio de Anabel.

La familia de la víctima también pidió colaboración de parte de las personas que vieron choque para que se presenten ante la Fiscalía.