Una dramática situación viven 17 trabajadores de una pyme cordobesa, que sin previo aviso, dejó en la calle a sus empleados. La fábrica es la Nueva Dalmacia, que se encuentra ubicada en Alta Córdoba.

El mensaje llegó en plena madrugada. “Nos avisaron por WhatsApp a la una de la mañana que no viniéramos a trabajar porque la empresa había quebrado”, contó con angustia Claudio Greco, uno de los 17 empleados de la panadería Nueva Dalmacia.

El local, con años de historia, cerró sus puertas sin previo aviso. “No tuvimos ningún anticipo de problemas económicos", lamentó Greco en diálogo con Canal 10.

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba repudió la forma en que la empresa comunicó la decisión. “Es una maniobra maliciosa e irresponsable que desconoce los derechos laborales”, expresaron desde el gremio en sus redes sociales.

Según trascendió, los socios gerentes de la firma habrían solicitado la quiebra a mediados de agosto, pero el personal se enteró recién este lunes a la madrugada, cuando los directivos enviaron un mensaje de WhatsApp a cada uno de los trabajadores.

Mientras tanto, los 17 empleados quedaron en vilo, sin respuestas y con la incertidumbre de no saber qué pasará con sus sueldos e indemnizaciones.