Se sabe de las singularidades de la negociación salarial en el transporte a nivel país. Y este año volvieron a tener una particularidad: a excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires, todos reclaman.

La falta de acuerdo llevó a que las comunas del "interior" que cuentan con servicios urbanos hayan decretado un paro de 72 horas. Por eso, desde el primer minuto de este martes no circulan unidades en las calles, por caso, en la ciudad de Córdoba.

En ese sentido, el poder concedente local, la Municipalidad capitalina, habla de un paro "salvaje".

El propio secretario de Movilidad Urbana, Marcelo Rodio, refirió: "Nos duele esto, estamos indignados. Hablan de una medida solidaria, ¿Y quién se solidariza con los usuarios del interior del país?. Si en el AMBA está trabajando el servicio. Hace 15 días que no se pueden poner de acuerdo".

Además de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el funcionario le apuntó a las firmas del sector, dando a entender que "esto parece más un lockout patronal que una cuestión monetaria". Agregó que "pedían una solución por escrito adelantando un aumento de tarifas", pero "también tienen que pensar en ganar un poco menos y darle la posibilidad a la gente de que se tome el colectivo".

En diálogo con radio Universidad, sentenció que "nosotros no lo podemos solucionar porque no nos pudimos sentar a la mesa de diálogo, porque es nacional" y pidió un armado en la provincia para tratar el tema en adelante.

Y concluyó: "Así no vamos a sacar adelante al país. Con esto atrasamos años".

"No nos queremos llenar los bolsillos, sino pagar salarios"

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, no dudan que se trata de "una decisión política".

Gerardo Ingaramo le apuntó a "los subsidios que le quitaron al interior del país en 2019", consideró que "los estamos recuperando de a poco con ayuda de las Provincias y municipios" pero hoy "los costos están muy elevados y esto no alcanza".

Dijo que hoy "los empresarios no tenemos poder, plata ni la chance de invertir" y fustigó a Rodio: "No sé si el funcionario manejó alguna empresa alguna vez. No puede decir eso; entre la plata que juntábamos, pagábamos el 50% de la paritaria acordada en el AMBA. Sino que Córdoba haga un transporte aparte. Acá estamos buscando una política de transporte para todo el país, que vuelva a ser federal. No puede cada uno pensar lo que le parece".

A su juicio "hoy la situación es imposible sostener", negó que quieren "llenarse los bolsillos" sino que "estamos viendo como juntar la plata para el pago de salarios".

Y sentenció: "En la actualidad, el pago de dos meses de subsidios al AMBA corresponde a todo el año nuestro. Y eso no puede seguir así".