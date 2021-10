Un recolector de basura fue apuñalado por cuatro jóvenes delincuentes en un intento de asalto frente a Villa La Lonja, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Horacio Centeno, de 61 años, fue víctima del brutal ataque en momentos en que había descargado un contenedor en el lugar y se aprestaba a subir al camión de la empresa Lusa que conduce habitualmente.

En ese momento fue atacado sin mediar palabras por al menos cuatro personas jóvenes que lo golpearon y uno de ellos lo apuñalo, aparentemente con intención de robarle un teléfono celular.

Los policías de la división motos que habitualmente están de guardia en la zona sobre calle Río Negro, estaban a unos 80 metros del lugar del ataque y acudieron a socorrer al trabajador.

Pese a no poder impedir la agresión, los policías socorrieron al trabajador herido y lo trasladaron hasta el Hospital Misericordia donde pudo ser asistido por los médicos.

“Cuando vi que me atacaron con un cuchillo pensé que me iban a matar. Creí que me iban a hacer mucho daño y como todo ser humano atiné a intentar defenderme”, aseguró Centeno.

“Estaba cambiando el contenedor en Villa La Lonja y cuando regresaba a la cabina del camión me atacaron cuatro jóvenes y uno de ellos sacó un cuchillo. Intenté defenderme contra el camión porque no entendía nada. Me atacaron sin decirme nada. Me defendí como pude y gracias a Dios no fue tan grave”, aseguró Centeno en diálogo con la Crónica Matinal de Canal 10.

El trabajador explicó además que hace más de dos años que concurre al mismo lugar, además de otros muchos puntos en la ciudad, y que nunca había tenido inconvenientes con nadie ni conoce a los agresores.

“Yo no conozco a nadie ahí y no sé bien que pasó, por qué me atacaron. No sé si estaban drogados estos chicos. Es la primera vez que me pasa algo así”, dijo el recolector.

Además, Centeno contó que como ocurre habitualmente, avisó mediante una seña a la patrulla policial que está apostada en el lugar, pero que la pequeña demora de los uniformados en acercarse hasta el lugar, fue aprovechada por los delincuentes.

Allanamientos

Tras el ataque, la policía realiza diferentes operativos y allanamientos en el lugar para intentar dar con los responsables del ataque.

A media mañana de este viernes, uno joven fue detenido de una vivienda de la zona, sindicado como presunto participante del ataque.