“Podría haber ocurrido un accidente”: Fernanda González, tras el acto de Javier Milei

La periodista y movilera de Canal 10 de los SRT Media, Fernanda González, vivió un violento momento en la tarde del martes durante el acto de cierre de campaña que Javier Milei y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) realizaban en la ciudad de Córdoba. Tumulto, empujones, avalanchas, golpes y el robo de su celular, fueron algunas de las acciones en cobertura periodística de la caravana proselitista.

En medio de ese caos de la recorrida por el barrio Nueva Córdoba, el camarógrafo de este mismo medio, Horacio Di Franco, recibió un golpe en la sien y debió ser atendido en el Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud.

“La organización fue mala, podría haber ocurrido un accidente”, señaló al detallar que las camionetas pasaban a centímetros de los pies de los asistentes.

"En 23 años de profesión y cobertura, nunca me pasó esto", manifestó la periodista en Fuerte y Claro.

La editora de género de los SRT relató qué ocurrió con el camarógrafo en el tumulto: "Horacio pierde su estabilidad, toca a otra persona con la luz, el chico lo empuja, se cae y cuando se levanta lo golpean". El trabajador debió acudir al Hospital de Urgencias para una revisión. Tenía la presión alta y debieron realizarle una tomografía.

La periodista pidió garantías para que los periodistas puedan trabajar, pese a que en el operativo había policías, gendarmes, personal de Casa Militar.