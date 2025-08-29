Vecinos de barrio Alberdi denunciaron a una “naranjita” por maltratos y hostigamiento y se suma a la larga lista de hechos violentos de los “cuidacoches” en la ciudad de Córdoba.

Una larga lista de vecinos que viven a metros de la Comisaría 3 (calle Santa Rosa 1345) están atemorizados por la intimidación y violencia de dos cuidacoches de la zona, ambos son padre e hija y dicen que están “autorizados por la Municipalidad a cobrar”.

Por seguridad y miedo a represalias, las personas consultadas por este medio no quisieron revelar sus identidades. Se sienten desprotegidos ya que en muchos casos no tienen otra opción mas que dejar los vehículos en la vía publica.

“No soportamos más su maltrato, todos los días es un hostigamiento permanente ”, expresó una vecina visiblemente movilizada por una situación.

“Le pagamos porque tenemos miedo que ellos mismos le hagan algo a nuestros autos, pero nos están destripando la economía ”, manifestaron.

“Es violenta, se cree la dueña de la calle. Dejo el auto en la calle porque no hay playas de estacionamiento libres en el barrio y somos rehenes de esta gente que no nos da confianza para nada”, dijo otro vecino a este medio.

“Es muy jodido esto, porque tenemos que estacionar acá y ellos tienen el poder sobre nuestros autos que están en la calle. Encima también sospechamos que pasa datos de todos. Saben nuestra vida y obra”, dijo otro con temor.

Vale mencionar estos hechos ocurren en el mismo lugar donde días atrás incendiaron un auto estacionado en la vía pública, durante la madrugada, donde un atacante obró con total impunidad en la zona con más presencia policial d e la ciudad: a una cuadra de la mismísima Central de Policía y a metros de la Tercera.

¿Es obligatorio pagarle a los naranjitas en Córdoba?

Muchos cordobeses desconocen el marco normativo del estacionamiento tarifado. Tras los múltiples episodios violentos de los naranjitas en el Parque Sarmiento, el intendente Daniel Passerini determinó el estacionamiento gratuito en la zona, además de Güemes y Nueva Córdoba.

Sin embargo esto no ocurre en toda la ciudad.

Alejandra Ramírez, encargada de prensa de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, explicó que es obligatorio pagarle a los naranjitas que están cooperativizados y en las zonas con carteles de estacionamiento medido.

“Es el mismo caso que el SEMM. En vez de la aplicación están los naranjitas cooperativizados, es obligatorio el pago, en caso de no pagar y si hay un inspector te puede hacer la multa”, destacó a este medio.

Sin embargo aclaró que si alguien tiene algún problema con los naranjitas, debe denunciarlo ante la Policía.

Consultada sobre el criterio de selección de los naranjitas por parte de estas cooperativas y si existe alguna revocación del permiso en caso de maltratos, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.