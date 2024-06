“Quiero justicia” dijo el papá de Leonel Ezequiel Sosa, el adolescente de 14 años que murió tras recibir un disparo tras un enfrentamiento entre familias, en Ciudad de Mis Sueños, de Córdoba Capital.

El trágico hecho ocurrió este fin de semana, cuando dos barras antagónicas caminaban hacia el playón deportivo en el que se juntan los chicos. “A tres o cuatro cuadras comenzó un problema entre un grupo de familias que son conocidos. Empezaron a golpes de puño y terminaron en una balacera que desde allá cuando tiraban, a 250 metros es cuando le pegan a mi hijo”, relató José Sosa a Canal 10.

Y agregó: “Los chicos estaban por empezar un partidito donde se juntan ellos. No fueron partícipes, en ningún momento. Lo vuelvo a reiterar porque en primera instancia lo difamaron diciendo que estaba mi hijo incluido ahí entre el quilombo, pero no, nada que ver”, contó el padre de Leonel.

“Acá a mi hijo lo quería todo el mundo. Hacía sus changuitas para él y para ayudarnos a nosotros también en la casa. Con 14 años él tenía una mentalidad de un chico grande pero para eso. No para hacer otro tipo de dañinadas. No fumaba, no se drogaba, no hacía nada. Era un chico sano”, enfatizó José.

En cuanto a la investigación sobre quién fue el autor del disparo en el abdomen de Leonel que terminó con su vida, el padre dijo que hubo algunos avances pero no son concretos, porque de acuerdo a lo relatado por José, los vecinos que habrían baleado a su hijo “van y vienen por acá”, sostuvo.

“Sabemos quiénes eran los que estaban peleando, se sabe todo. Hay muchos testigos clave los cuales saben quiénes fueron. La policía ya los tiene identificado pero bueno, no dan con los paraderos de ellos”, detalló José. Y sumó: “lo único que les pido yo es que la hagan lo más corta posible y que se entreguen”. Tampoco apareció el arma homicida.

Familiares de Leonel manifestaron este miércoles por la mañana en el ingreso a Ciudad de Mis Sueños pidiendo justicia, para que el o los asesinos vayan presos.

