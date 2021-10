La abuela de Valentín Borio, Margarita Mosquera (74) transitaba en bicicleta por las calles de Pampayasta Sud y murió al ser atropellada por una camioneta Chevrolet Silverado. En medio de un profundo dolor, el joven publicó un duro mensaje en las redes sociales dirigido al conductor del vehículo, pidiendo justicia.

"Es muy difícil esto para mi, siento que no es real. No puedo creer que mataron a mi abuela, todos los días iba a comprar a la carnicera al frente de su casa en la bici qué tanto añoraba pero la reventaste, la chocaste como si fuera un perro, ni siquiera tuviste los huevos de apretar el freno no están ni las huellas marcadas de las cubiertas, a cuanto habrás venido pedazo de animal para reventarla así a mi pobre abuelita".

El contundente escrito, continúa describiendo el padecimiento de la mujer luego de ser atropellada: "Multitraumatismo de cráneo, fractura de fémur radio cúbito en ambos brazos, clavícula cadera, todo el cuerpo destruido, le reventaste el bazo y los órganos perdió más de 4 litros de sangre. Los médicos me dicen hicimos lo que pudimos pero tu abuela estaba muy mal pero se quedó a lucharla hasta el final porque seguía respirando hasta que llegamos al hospital de Oliva".

"La mataste, sos un asesino, esto no fue un simple accidente. Me daría un poco de paz saber que te pudrirías en la cárcel pedazo de basura!!! pero estudio abogacía y se que esto va a terminar en un juicio por responsabilidad civil o como mucho vas a tener prisión domiciliaria porque en este país de mierda la justicia no existe. Pero te voy a recordar todos los días que sos un asesino mataste una persona", posteó indignado el nieto de la fallecida.

A la vez, Valentín hizo un contundente reclamo a la justicia: "Para que esto no quede en una simple domiciliaria o tenga impunidad !!pido con fervor que se haga JUSTICIA POR MI ABUELA !!PORQUE SE COMO FUNCIONA EL SISTEMA JUDICIAL y para que la causa no quede simplemente en HOMICIDIO IMPURDENTE pido que este hijo de mil puta pague porque a mi abuela no me la va a devolver nadie ni siquiera para poder despedirme!!!"

Por último, el joven pidió que su posteo sea compartido para que la causa por la muerte de su abuela se acelere en los tribunales provinciales. "Por favor amigos compañeros y conocidos si pueden compartir porque más trascendencia tenga más presión se va a ejercer ya que es un pueblo chico y sólo va a quedar en un simple carpetazo archivado !!!!! Voy a luchar por vos hasta el final espero que descanses en paz te amo mucho abu. JUSTICIA POR MARGARITA".

El accidente ocurrió a la altura de la Terminal de Ómnibus de la localidad, sobre la ruta provincial 10.

Fuente: villamariaya.com