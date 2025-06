Taxistas y remiseros se movilizaron este martes Córdoba para reclamar contra las aplicaciones de viajes ilegales que funcionan en la ciudad. La movilización fue encabezada por el Sindicato de Peones de Taxis y contó con cientos de trabajadores del sector.

El reclamo radica en la falta de controles y regulaciones frente al avance de plataformas como Uber, Didi y Cabify, que según afirman afectan gravemente la actividad del transporte tradicional.

“Estamos en contra de las aplicaciones ilegales desde siempre. Pero si ahora las habilitan, como dicen, directamente dejamos de existir” , expresó Miguel Arias, referente gremial.

La protesta también apuntó a visibilizar la crisis que atraviesan los trabajadores del volante en materia económica. Según comentaron, la caída en la cantidad de viajes diarios llegó a una situación límite: “Antes hacíamos unos 35 viajes por turno. Hoy no llegamos ni a 10 o 12. A la noche directamente no hay trabajo”, aseguró Arias.

Algunos choferes que optaron por trabajar con las aplicaciones señalaron que la rentabilidad es baja y el desgaste vehicular es mayor. “Ya más de uno se está volviendo porque se están reventando los autos. Hacen 300 kilómetros para juntar lo que nosotros hacíamos antes, y ni así les rinde”, agregó Arias.

También participaron mujeres remiseras, quienes describieron un panorama aún mas grave. “Las aplicaciones son inseguras. Yo hago malabares para vivir. Ganamos 30 mil o 40 mil pesos en bruto. De ahí hay que descontar el gas, el mantenimiento, las reparaciones. Esto no da para más”..

Desde el gremio advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta por parte del municipio, podrían organizar nuevas medidas de fuerza. “Esto no termina acá. No vamos a permitir que vengan y nos dejen sin trabajo”, concluyó Arias.