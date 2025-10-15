Cientos de choferes se movilizaron este miércoles en Córdoba en una nueva protesta para acelerar la reglamentación de la ordenanza de transporte. La bronca y el reclamo vienen desde hace días.

Taxistas dialogaron con Canal 10 y expresaron su enojo: “Pedimos por favor al intendente y al gobernador que nos escuchen de una vez por todas el reclamo que hacemos los taxistas. Estamos cagados de hambre”, aseguró uno.

“Es importante que la ordenanza salga y que de una vez por todas se pueda cumplir para que sea una competencia justa”.

Los fundamentos son claros: entre impuestos, carnet, seguro para pasajeros y certificados, los choferes sienten que compiten en desigualdad con los conductores de apps.

“Se agotaron los tiempos. Nos han mentido. Se portaron mal con nosotros y se siguen portando mal. Nos hace pensar que nos quieren hacer desaparecer”, Jorge Montes, de Permisionarios de Taxis.

Una taxista también resumió la situación: “No queremos que la gente se quede sin trabajo. Queremos que el trabajo sea parejo. Ellos pidieron legalidad y la justicia se la dio, pero no quieren cumplir”.

Y la advertencia más dura: “Si no se aplica, tendrá que salir el transporte a cazar a los choferes de aplicaciones”.