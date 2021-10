El Cineclub Municipal Hugo del Carril, presenta nuevos films para disfrutar en la cartelera cinematográfica cordobesa. Llegan las películas "Undine" y "El imperio de los sentidos".

Además, continúa el ciclo Etiqueta Negra con clásicos de todas las épocas. Ver funciones aquí.

También, se estarán presentando este sábado, dos películas en el marco de Funciones Extraordinarias - La Quimera, Temporada 41 "Les Blank", programa doble.



Mirá la programación:

Undine



Film alemán dirigido por Christian Petzold. Con Franz Rogowski, Paula Beer. Undine trabaja como historiadora dando conferencias sobre el desarrollo urbano en Berlín. Tras su vida en apariencia estable y organizada –su pequeño departamento en Alexanderplatz, una maestría en historia y un contrato como trabajadora independiente- se oculta una vieja leyenda: si el hombre que ama la traiciona, ella deberá matarlo y volver al agua de donde alguna vez vino. Ver funciones aquí.

El imperio de los sentidos

Película de origen japonés de 1976, con dirección de Nagisa Ôshima. Actúan: Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji.

Una pareja de amantes vive una historia romántica llevada hasta límites inimaginables. La pasión se ha adueñado de ellos. El sexo ha pasado a ser lo único importante de sus vidas. Las ansias de la mujer por poseer a su hombre parecen inagotables y crecen cada día más hasta llegar a confundir el placer con el dolor. Ver funciones aquí.

Ciclo Funciones extraordinarias



Se presenta el sábado 23 a las 22, en el Patio del Cineclub Municipal. Función Extraordinaria - La Quimera, Temporada 41. "Les Blank", programa doble.

"¿En el cielo no hay cerveza?" (In Heaven There Is No Beer?, EE.UU., 1984, Digital HD, 51’, AM18). Documental dirigido por Les Blank y Maureen Gosling. Un retrato de la vida, la cultura y la comida que rodea a los amantes de la música polka.

"Mujeres con diastema" (Gap-Toothed Women, EE.UU., 1987, Digital HD, 31’, AM18). Documental dirigido por Les Blank. Una dedicatoria encantadora a las mujeres con un hueco entre los dientes, que va desde una extravagancia desenfadada a una mirada más profunda sobre cuestiones como la autoestima y la actitud social hacia los estándares de belleza. Entrevistas con más de cien personas, incluyendo a la modelo Lauren Hutton y a la jueza del Tribunal de Justicia Sandra Day O’Connor.