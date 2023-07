Pese a la intensidad de sus actividades, hoy dice que sus temporadas en North-Miami son “lo más lindo" que le tocó atravesar en su vida.

Quien habla a la distancia y con nostalgia es José Luis Villarreal, que lleva un tiempo en el estado de Florida y en la actualidad es parte central en el Homestead FC de la USL Championship.

Conocedor del esquema futbolero de Estados Unidos, vive de cerca la revolución por la presencia de Lionel Messi y el inminente debut en el Inter Miami, diciendo que “sobresale lo físico por sobre lo futbolístico”.

Con el aire acondicionado prendido constantemente, ‘Villita’ habla irónicamente del sueño americano: “Acá no te alcanza el tiempo para dormir por tanto que tenés que trabajar”.

Comentarista desde hace años en la cadena Bein Sports para latinoamérica, aduce que “en este país se ve un futuro” pero no deja de mirar con asombro que “desde el 1 de julio cualquiera puede ir a comprar un arma como si fuera a un kiosco”.

A propósito de la llegada del astro campeón en Qatar 2022 a la Major League Soccer, ve como positivo que en Miami haya “muchos latinos, es una ciudad muy hispana”. Eso sí, avisa que pese a los últimos refuerzos (de Sergio Busquets a Facundo Farías), al equipo “le falta para ser competitivo y generar más impacto".

Entrevistado por el programa Caravana Mundial (domingos de 8:00 a 9:00, por FM 102.3 Córdoba), sentenció: “La cuestión acá es netamente por plata. Porque si quiero jugar con mi equipo en la Major League, busco un inversor con 350 millones de dólares y listo”.

Advierte que tal vez “la falta de ideas” le haya impedido al país “despegar” futbolísticamente pese a organizar el Mundial de 1994 y crear la Liga actual, señala que “al no haber ascensos y descensos las ligas de abajo no son del todo competitivas”.

El exjugador, que vistiera las camisetas de Belgrano, de Boca y River acusa que en el norte del continente "se dejó de lado la formación de jugadores y hay chicos de 19, 20 años, que hay que enseñarle cuestiones básicas”.

En Homestead también tiene a cargo divisiones formativas, promocionales y juveniles. Y ante la consulta del por qué de su destino, confió: “En Argentina me comí todos mis ahorros que había generado del fútbol recorriendo lugares con proyectos durante cuatro años y medio”.

Y fue tajante al hablar de su lugar actual: “Yo a nivel personal me vine por trabajo. Y encontré en Miami lo que no en Argentina y Córdoba. Me di cuenta que mi futuro no estaba ahí. Entonces viajé, tuve reuniones en varios lugares y en enero 2020 decidí instalarme acá”.