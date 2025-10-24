“Vot-A”: así es el nuevo chatbot de Whatsapp para consultar dónde votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación ingresando a www.padron.gob.ar, donde deberán ingresar número de DNI, género y distrito, además de completar un verificador de seguridad.

Como novedad, en esta elección estará disponible el chatbot de WhatsApp “Vot-A”, una herramienta oficial creada para responder consultas frecuentes y brindar información confiable sobre el proceso electoral.

A través de “Vot-A”, los usuarios podrán consultar su lugar de votación, informarse sobre la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y los procedimientos para justificar la no emisión del voto, entre otros temas.

Para acceder al chatbot, basta con agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o ingresar al enlace http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra “hola”.

En Córdoba, además, estas elecciones tendrán un peso particular: de las 127 bancas que se renovarán en la Cámara de Diputados, nueve corresponden a la provincia, lo que podría redefinir el equilibrio político en la representación cordobesa en el Congreso.