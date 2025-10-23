"Yo soy Córdoba", expresó en uno de sus últimos spots de campaña Juan Schiaretti, quien este jueves en Plaza de la Música, ciudad de Córdoba, dijo que "está intacta en Córdoba la vocación de tener un país normal".

"Córdoba es progreso y producción, y esa es nuestra vocación. Y quiero decirle a este Gobierno nacional que no se gobierna sin sensatez", agregó el exgobernador, marcando diferencias tanto de La Libertad Avanza como del kirchnerismo.

“Basta con que nos gobiernen los porteños, el interior tiene que tener voz y voto” Juan Schiaretti

Schiaretti pidió a la militancia que invite a votar a los indecisos o decepcionados por la actual administración nacional. "No dejemos el destino del país en manos de otros", expresó al respecto.

Después de la alocución de Schiaretti, fue el turno del actual gobernador Martín Llaryora. "Lo que están haciendo con los jubilados, a quienes les quitan los medicamentos. Lo que están haciendo con las familias de los discapacitados, sacándoles las pocas cosas que tienen", expresó con un elevado tono el mandatario.

“El que no vota a Juan, vota a Milei” Martín Llaryora

Provincias Unidas es el sello en el que recalaron los gobernadores de Córdoba, Chubut, Jujuy, Santa Fe, Santa Cruz y Corrientes, con la intención de disputar votos tanto al oficialismo libertario como a la oposición peronista.

El exgobernador fue el principal orador en el evento proselitista que comenzó a las 20 en el estadio que suele albergar recitales y shows artísticos de avenida Costanera, entre Mendoza y Coronel Olmedo.

Estuvieron presentes en el escenario el resto de los candidatos de Provincias Unidas en Córdoba: Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes. También participaron desde los primeros lugares del palco el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y la senadora Alejandra Vigo, entre otras referencias del “cordobesismo”.

En desarrollo