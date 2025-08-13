Son 14 las clínicas y sanatorios privados de Córdoba que adquirieron ampollas de fentanilo del lote 3108 de la farmacéutica HLB Pharma, y que actualmente se encuentran bajo investigación judicial por estar adulterado con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

El juez federal de la causa, Ernesto Kreplak confirmó la totalidad de 100 mil ampollas distribuidas en el país que ya fueron incautadas y que ninguna de las que estaban circulando llegó a ser aplicada.

En Córdoba, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Ignacio Escuti dialogó en Ahora Noticias y llevó tranquilidad a los pacientes: “Nosotros queremos que quede claro que todos compramos bajo fuertes controles”.

“El juez nos pidió que informemos de todos aquellos pacientes que puedan haber tenido estas bacterias”, dijo Escuti.

En Córdoba, la situación generó un fuerte impacto tras conocerse que la Clínica Vélez Sarfield fue allanada por cuatro casos positivos vinculados a esta droga. En las últimas horas también circuló el rumor de una posible nueva víctima de 11 años procedente de Marcos Juárez, que falleció tras ser atendida allí.

Desde el sanatorio confirmaron el deceso, pero aclararon que el caso no está relacionado con el fentanilo investigado.

La cifra oficial de pacientes fallecidos que fueron inoculados con el opioide ya ascendió a 96.

El listado de clínicas y sanatorios que recibieron el lote: