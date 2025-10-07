La preparación de un asado con carne de novillo para 10 personas tuvo un costo de $96.870, unos $9.687 por persona durante el mes de septiembre. Así lo afirmó el relevamiento mensual del Mercado Norte.

Respecto al mes de agosto, la típica comida argentina registró un aumento del 1,04% impulsado principalmente por el incremento en el precio de algunas verduras.

La misma preparación pero con carne de ternera (la de mayor valor) tuvo un costo de $ 115.870; con carne de cerdo, de $ 76.870; y con pollo, de $ 55.270.

El informe del Mercado Norte explicó que las carnes vacunas mostraron estabilidad en sus precios y que la suba se explica principalmente por el alza de las verduras que se utilizan para la preparación de ensaladas.

El tradicional Índice Asado del Mercado Norte incluye, además de la carne y las verduras, el carbón, el pan, las bebidas (con y sin alcohol) y el postre.