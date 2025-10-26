Son fuertes las expectativas por los resultados en el búnker de Provincias Unidas, donde se aguarda la llegada del principal candidato, Juan Schiaretti. El Hotel Quórum, al norte de la ciudad de Córdoba, recibirá también la presencia del gobernador Martín Llaryora.

El primero en hablar fue Manuel Calvo, pasadas las 18.30, en rueda de prensa, donde manifestó que las esperanzas de “ganar una banca más es un triunfo”.

Se aguarda la presencia de los candidatos titulares como Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes como también de los principales funcionarios provinciales.

Schiaretti votó pasadas las 10 de la mañana, en el colegio Domingo Savio, ubicado al oeste de la ciudad.