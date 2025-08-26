A una cuadra de la Central de Policía: quemó un auto en la calle e intentó incendiar otros 3 más

Una noche de terror se vivió en las calles de barrio Alberdi: un hombre le prendió fuego a un auto estacionado en la vía publica y además intentó quemar a otros tres.

El lamentable episodio sucedió en una de las zonas donde más seguridad debería haber por la gran presencia policial. Ocurrió en calle Santa Rosa al 1400, a tan solo una cuadra de la Central de Policía y a pocos metros de la Comisaría 3º.

Los vecinos llamaron al 911 y alertaron sobre las llamas. Bomberos y personal policial se llegaron al lugar y lograron controlar el fuego. El vehículo afectado fue un Ford Fiesta.

“Podría haber sido una catástrofe peor, podría haber muerto alguien si el fuego llegaba al tanque de nafta”, expresó un vecino a este medio.

A través de las filmaciones y de más llamados de vecinos al 911, se pudo establecer que el atacante había intentado incendiar otros vehículos, en distintos sectores del mismo barrio, sin lograr dañarlos.

Los vecinos denuncian el aumento de la inseguridad y la falta de control policial en las calles del barrio.

“La zona se transformó hace rato en liberada. En las narices de la policía se vende droga, arrebatan celulares, carteras y hasta ya queman autos como si nada”, destacaron dos vecinas más.

Otro de los episodios que manifiestan los vecinos es la actitud de los naranjitas que se “apoderaron” de las calles. “Son los dueños de las calles y en varias oportunidades ocasionan situaciones intimidantes, también a escasos metros de la misma comisaría”.