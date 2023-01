Este domingo llegaron a su fin las “nueve lunas coscoínas” que dejaron grandes momentos de los artistas que subieron al escenario Atahualpa Yupanqui.

En la noche de cierre, estuvieron Abel Pintos, Néstor Garnica, Lucía Ceresani y Franco Luciani, entre otros artistas.

Abel expresó emocionado en su show: “Es un privilegio poder celebrar 25 años cantando en esta Plaza. Es cierto que hace muchos años que no hago estrictamente música folclórica, pero me dejaron seguir teniendo este espacio y eso es algo que me honra”.

Además, pidió un aplauso para su hermano Ariel (guitarrista de su banda) que también cumple un cuarto de siglo en Cosquín y señaló que aunque no le gusta dedicar sus actuaciones, esta vez lo hizo “con todo nuestro amor a nuestros padres y a nuestro querido hermano Andrés” y también a “La Moro, una gran compositora salteña que la está peleando con toda la fuerza que la caracteriza”.

Y tal vez para estar un rato a tono con el clima más general del encuentro, anunció “el gusto de poder traer música tradicional al escenario junto a una cantora que me emociona mucho y que se llama Lucía Ceresani” a quien convocó para compartir “Stephanie”, de Alfredo Zitarrosa.

Por esa senda y tras “mandarle un saludo a León Gieco, el papá de todos”, presentó a Milo, el niño de 11 años que lo antecedió en la grilla dominguera esquivando una resolución del propio Festival que no permite la presencia de menores de 16 años y junto a quien entonó “Cuando llegue el alba”.

También se permitió renovadas visitas a “El hechizo” y “Camina” y luego de recibir el reconocimiento del poncho coscoíno colectó en los bises “Motivos”, “De solo vivir” y “Piedra libre”.

El violinista santiagueño Néstor Garnica dio un concierto plagado de climas que tendió puentes entre el monte y la academia.

Esa audaz y lograda apuesta se potenció a partir de incorporar a la también violinista Lucía Luque (actual concertino de la Sinfónica de Córdoba y de la Orquesta de Cámara de Valdivia, Chile) junto a otros cuatro violines y un chelo para "Vidala de los buenos tiempos", "La barranquera", un Vivaldi folclórico realmente encantador y la imponente "Chacarera del violín".

La programación tuvo, como motivo único y central de la Delegación de Santiago del Estero, una reivindicación a la obra y la figura de Juan Carlos Carabajal, fallecido en noviembre pasado, de la mano de una puesta audiovisual y coreográfica de carácter conceptual que padeció varios problemas de sonido.

La ofrenda, ideada por el músico Lucas Carabajal –hijo de Juan Carlos- aspiró a dimensionar el inmenso y variado legado de su padre desde un espectáculo que requería de un sostén técnico que no acudió a la cita.

También desde tierras santiagueñas llegó la briosa voz de Flor Paz (hija del Mansero Onofre) para un efectivo set que combinó canciones propias de fusión (“Fruto” y “Morenito”) con chacareras (“Quiero nombrar a mi pago” y “Semillas de chacarera”), dos lenguajes en los que se desempeñó con soltura y que recibieron el beneplácito de la audiencia.

